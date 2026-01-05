«Tout le monde a le droit de tester ses gris-gris » : Waly Diouf Bodiang recadre Aldiouma Sow

À l’occasion de l’anniversaire du PASTEF, formation politique majeure du paysage sénégalais, les débats idéologiques et les prises de position se multiplient dans l’espace public. Un moment symbolique pour ce parti qui revendique avoir mis fin au régime de Macky Sall et engagé des ruptures profondes avec un système politique hérité de l’indépendance en 1960.

Dans ce contexte, Aldiouma Sow a récemment livré une analyse critique assortie de recommandations politiques. Une sortie qui n’a pas manqué de faire réagir Waly Diouf Bodiang, Directeur général du Port autonome de Dakar et figure du camp au pouvoir.

Selon Waly Diouf Bodiang, le diagnostic posé par Aldiouma Sow serait en décalage avec la réalité du parti qui célèbre son anniversaire. Il estime que les orientations proposées semblent davantage destinées à une autre formation politique que celle concernée par l’événement.

Toutefois, loin d’un rejet frontal, le Directeur général du Port autonome de Dakar adopte un ton ironique mais mesuré. Il affirme qu’il convient de « le féliciter et de l’encourager dans cette voie », soulignant ainsi le droit pour chaque acteur politique de défendre sa lecture et ses convictions.

Dans une formule imagée, Waly Diouf Bodiang rappelle enfin que « tout le monde a le droit de tester ses gris-gris », une manière de reconnaître la liberté d’expression et de positionnement politique dans un débat démocratique pluraliste.