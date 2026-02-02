Modèle de franchises sportives en Afrique : une fausse solution face à l’exigence de souveraineté du Sénégal (Par Issakha BARRY)

Depuis quelque temps, certains lobbys tentent de présenter au Sénégal un modèle de ligue fondé sur le système de franchises, en le vendant comme une solution miracle. Selon des informations relayées en 2025, ce modèle permettrait aux clubs de bénéficier d’une meilleure exposition médiatique, d’infrastructures dédiées et d’une structure économique supposément pérenne, garantissant rentabilité et développement. Chaque franchise nécessiterait un investissement estimé à environ 50 millions de dollars.

Il nous est également rapporté que la NBA envisagerait de transformer la Basketball Africa League (BAL) en une ligue fermée de 12 franchises permanentes d’ici 2027–2028, en cédant ces franchises à des investisseurs privés, avec (la complicité – que je juge irresponsable – de la FIBA Afrique, laquelle semble perdre de vue sa mission première de développement du basketball africain au service des fédérations et des peuples).

Dans cette logique, la suppression de la Coupe d’Afrique des clubs champions constituerait une aberration totale, révélatrice d’une incompétence manifeste et d’un mépris pour l’histoire, la méritocratie sportive et les dynamiques locales de formation et de compétition.

Or, la vision du Sénégal repose fondamentalement sur la souveraineté.

Aujourd’hui, notre pays est engagé dans une phase de construction et de consolidation de ses acquis, notamment en matière de jeunesse, de sport, de culture, ainsi que de tourisme culturel et sportif. Ces secteurs ne sont pas de simples marchés à capter, mais des leviers stratégiques de développement national, d’identité et de cohésion sociale.

Dans ce contexte, venir au Sénégal pour tenter d’imposer un modèle de franchise, c’est-à-dire un schéma commercial collaboratif dominé par une entreprise détentrice de la marque, traduit une méconnaissance profonde – ou un déni – de la Vision Sénégal 2050.

Pour rappel, dans un système de franchise, le franchiseur concède à un entrepreneur juridiquement et financièrement indépendant (le franchisé) le droit d’exploiter sa marque, son concept, son savoir-faire et son assistance technique, en contrepartie de redevances. Ce partenariat vise à dupliquer un modèle de réussite préexistant, tout en imposant des normes strictes et une dépendance structurelle.

Les éléments clés d’une franchise reposent sur :

• Trois piliers fondamentaux : la marque (l’enseigne), le savoir-faire (des méthodes éprouvées) et l’assistance technique et commerciale continue ;

• Un contrat contraignant, qui formalise les obligations des parties, notamment les redevances (royalties), l’usage exclusif du concept et parfois une exclusivité territoriale ;

• Des avantages asymétriques, offrant au franchisé un accès rapide à la notoriété et à un modèle économique standardisé, mais au prix d’une autonomie limitée.

À noter enfin que, dans le domaine des assurances, le terme franchise désigne la part financière restant à la charge de l’assuré après un sinistre – une analogie qui illustre, de manière presque symbolique, le coût réel supporté par les acteurs locaux dans ce type de montage.

En définitive, le Sénégal n’a pas vocation à être une succursale sportive, mais un acteur souverain, bâtissant ses propres modèles, en adéquation avec ses réalités, ses ambitions et sa vision à long terme.

Issakha BARRY

Expert en Management Des Sports

Moncap