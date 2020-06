Ministère de la Santé : Dr Aloyse Diouf démissionne

Le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l’action sociale, Dr Aloyse Waly Diouf démissionne. Propulsé sur le devant de la scène après l’intrusion de la maladie de Covid-19 au Sénégal, le professionnel de santé également porte-parole du ministère de la Santé devait rejoindre l’Organisation mondiale de la santé, depuis le mois d’avril. Mais à cause de la pandémie qui a gagné le Sénégal, Dr Diouf est resté en poste et avait demandé à ce qu’on retarde son départ, a appris Seneweb. Finalement, son départ sera acté pour la fin juin, renseigne la même source.

