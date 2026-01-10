Migration irrégulière : des centaines de migrants ouest-africains portés disparus en mer

Plusieurs centaines de migrants ouest-africains, dont de nombreux Sénégalais, sont portés disparus après avoir embarqué il y a plus d’un mois à bord d’une pirogue partie des côtes de Gambie en direction de l’Espagne. L’embarcation, qui aurait quitté la localité de Djinack le 5 décembre avec près de 300 personnes à bord, n’a plus donné signe de vie depuis.

Selon des acteurs de la migration au Sénégal, les passagers seraient originaires de plusieurs pays de la sous-région, notamment du Sénégal, de la Gambie, du Mali et de la Guinée. L’absence de nouvelles a été signalée par des familles inquiètes, dont certaines ont alerté les autorités sénégalaises et des organisations engagées dans l’aide aux migrants.

Le renforcement des contrôles maritimes au Sénégal, en Mauritanie et au Maroc a déplacé les départs clandestins vers les côtes gambiennes et guinéennes, rallongeant la durée et les risques du voyage par la dangereuse route de l’Atlantique vers les îles Canaries.

Malgré les recherches engagées et les alertes lancées auprès des acteurs du sauvetage en mer, aucune information sur le sort de la pirogue n’a encore été confirmée. Cette disparition illustre une fois de plus les drames humains liés à la migration irrégulière, qui a déjà coûté la vie à des milliers d’Africains ces dernières années.