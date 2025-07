Médina Yoro Foulah : Première césarienne réussie à l’Hôpital Militaire de Campagne

L’équipe dirigée par le médecin capitaine Ndéye Seynabou Diop vient de réaliser avec succès la toute première césarienne au sein de l’Hôpital Militaire de Campagne déployé par les Armées à Médina Yoro Foulah dans le sud du pays.

Depuis le 4 juillet, date du démarrage des activités, cet hôpital mobile a déjà assuré plus de 1 900 consultations et prestations médicales au profit des populations locales, selon les informations communiquées par la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (Dirpa).

Ce déploiement sanitaire s’inscrit dans la volonté des Armées de rapprocher les services de santé des populations des zones éloignées et de répondre aux besoins urgents en soins spécialisés. Grâce à cette initiative, de nombreuses familles bénéficie désormais d’une prise en charge médicale de qualité, jusque-là souvent difficile d’accès.