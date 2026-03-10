Médina : Azoura Fall frôle le lynchage après un accident devant une mosquée

On sait davantage sur les circonstances de l’accident survenu à la Médina. Selon les sources de Kéwoulo, Azoura Fall est accusé d’avoir foncé sur la barrière de sécurité d’une mosquée avant de blesser un chauffeur de taxi de nationalité guinéenne. Face à la colère des riverains qui ont tenté de le lyncher, le militant de Pastef a été rapidement mis à l’abri à l’intérieur de l’édifice religieux, avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Un refus d’obtempérer qui vire au drame

Ce mardi, vers 04h40, le commissariat d’arrondissement de la Médina a été alerté d’un accident survenu sur l’avenue Malick SY. Les informations signalaient également qu’une foule en colère menaçait de s’en prendre physiquement au nommé Assane Gueye, plus connu sous le pseudonyme d’Azoura Fall. D’après les témoignages recueillis par les policiers sur les lieux, Azoura Fall, à bord d’un véhicule de marque Golf, aurait foncé sur la barrière de sécurité après que les éléments de surveillance de la mosquée Suna Malick lui ont demandé de faire demi-tour, en raison de la présence de fidèles priant sur la chaussée.

Une victime légèrement blessée et une foule en furie

Lors de ses manœuvres, le conducteur a heurté S. Barry, un ressortissant guinéen âgé de 20 ans, chauffeur de taxi domicilié à la Médina. Si la victime se tordait initialement de douleur à la jambe gauche, les secours ont précisé par la suite qu’elle ne présentait que des égratignures. Très irrités par la scène, les riverains ont tenté de s’en prendre violemment à Azoura Fall. Ce dernier a pu être extirpé de la foule de justesse et acheminé à l’intérieur de la mosquée, où il a été mis en sécurité en attendant l’intervention de la police.

Le dossier entre les mains de la Section Accidents

Les sapeurs-pompiers, arrivés rapidement sur les lieux, ont évacué le blessé vers une structure sanitaire. Quant au mis en cause, le dossier a été confié à la Section Accidents de la Compagnie de Circulation du Commissariat central de Dakar. Azoura Fall a été conduit dans les locaux de la police centrale pour les besoins de l’enquête. Toutefois, à l’heure où nous publions ces lignes, soit vers 9 heures, il n’a pas encore fait l’objet d’un placement formel en état d’arrestation.