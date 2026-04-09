Médias – Débouté encore par le Conseil constitutionnel, le but Csc de Alioune SALL

Dans une démocratie, les réformes sont indispensables. Elles permettent d’améliorer les institutions et de renforcer l’État de droit. Moderniser la régulation des médias est donc une bonne initiative. Mais pour réussir, ces réformes doivent être préparées avec sérieux, compétence et une bonne maîtrise du droit.

Encore une fois, le Conseil constitutionnel a rejeté une partie d’un projet porté par le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Cette nouvelle décision pose une question importante : les textes sont-ils suffisamment bien préparés et encadrés par des experts ?

La décision du Conseil agit comme un rappel à l’ordre. Elle montre que certaines règles constitutionnelles n’ont pas été assez prises en compte. Ce n’est pas la première fois que cela arrive, et la répétition de ces erreurs commence à inquiéter sur la méthode utilisée.

Le message est clair : diriger un pays demande rigueur, prudence et respect des lois. Sinon, les institutions interviennent pour corriger.

Le Conseil constitutionnel, Gardien du temple

Dans sa décision du 7 avril 2026, le Conseil constitutionnel a réaffirmé que la liberté de la presse est un principe fondamental au Sénégal. En examinant la loi sur la création du Conseil national de régulation des médias (CNRM), il a choisi une position équilibrée : supprimer certaines dispositions jugées dangereuses pour les journalistes, tout en validant le reste du texte.

Saisi par des députés de la coalition Takku Wallu Sénégal, le Conseil a annulé certaines parties précises de la loi. Ces articles donnaient trop de pouvoir de sanction et ont donc été retirés.

Cependant, toute la loi n’a pas été rejetée. Plusieurs dispositions ont été maintenues, mais avec des conditions strictes. Cela signifie que leur application devra respecter les droits et libertés garantis par la Constitution.

Les politiques, surtout les opposants en font leur cheval de bataille

Les députés à l’origine du recours se félicitent de cette décision. La députée Aïssata Tall Sall a déclaré que ce verdict rappelle que la liberté de la presse est un droit essentiel. Selon elle, c’est une victoire importante pour la démocratie sénégalaise.

Ne pas baisser la garde…

En résumé, le Conseil constitutionnel n’a pas totalement rejeté la réforme, mais il en a corrigé certains aspects. La loi est donc maintenue, mais sous surveillance.

Le message est simple : encadrer les médias est nécessaire, mais cela ne doit jamais se faire au détriment des libertés fondamentales. Le débat reste donc ouvert.