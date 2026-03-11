Une découverte macabre a été signalée dans la commune d’arrondissement de Fissel, dans le département de Mbour, où un âne, vingt-quatre vautours et un corbeau ont été retrouvés morts dans des circonstances troublantes, avec des indices laissant planer des soupçons de pratiques mystiques.

La Brigade de proximité de Fissel, relevant de la compagnie de gendarmerie de Mbour, a été alertée le 08 mars 2026 vers 13 heures de la présence d’un âne mort entouré de plusieurs vautours sans vie aux abords du village de Khaoul Godaguène.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le propriétaire de l’âne, S.T., 58 ans, cultivateur, a expliqué que l’animal avait quitté le village le jeudi 05 mars pour se rendre au marché hebdomadaire de Mbafaye, attelé à une charrette avec un autre âne. La charrette était conduite par son neveu K.T., 17 ans, charretier. Sur le chemin du retour, le conducteur s’est rendu compte que l’un des ânes ne pouvait plus poursuivre le trajet. Il a alors laissé l’animal sur place et a continué la route avec le second jusqu’au village.

Par la suite, il est revenu récupérer l’âne malade, mais celui-ci s’est de nouveau effondré en cours de route, incapable d’avancer. Le jeune charretier a finalement regagné le village en le laissant sur place. Le vendredi 06 mars vers 09 heures, K.T. est retourné sur les lieux et a constaté que l’animal était toujours vivant mais couché. Après être allé arroser son jardin, il est revenu aux alentours de 12 heures et a découvert que l’âne était mort. Il en a alors informé son oncle, le propriétaire.

Des décapitations qui intriguent

Ce n’est que le dimanche 08 mars que ce dernier a appris que la carcasse de l’âne avait attiré de nombreux charognards. Sur place, vingt-quatre vautours et un corbeau ont été retrouvés morts autour de l’animal. Les enquêteurs ont également constaté que les têtes des vautours avaient été coupées et emportées, un élément qui alimente de fortes suspicions de pratiques mystiques selon des sources de Seneweb.

Un autre fait intrigant a été relevé : l’un des vautours portait deux colliers aux pattes, portant les inscriptions “JKK” et “TY7350 DIS MUSEUM – PARIS”, suggérant qu’il pourrait s’agir d’un oiseau suivi ou étudié par des scientifiques.

La piste de l’empoisonnement

Alertés, les éléments de la Brigade de proximité de Fissel se sont rendus sur les lieux en compagnie de l’agent technique du service vétérinaire. Les services des Eaux et Forêts de Ndiaganiao, de l’environnement et de l’hygiène ont également été mobilisés. Après constat, les services d’hygiène ont procédé à la désinfection de la zone, tandis que les agents des Eaux et Forêts ont récupéré les colliers retrouvés sur le vautour afin de permettre une éventuelle identification de l’espèce.

Selon l’agent technique vétérinaire présent sur place, une autopsie de l’âne n’a pas pu être réalisée en raison de l’état de décomposition avancé de la carcasse. Toutefois, il privilégie la piste d’un empoisonnement, ce qui pourrait expliquer la mort des vautours et du corbeau qui se seraient nourris de l’animal.

Avec l’appui des populations locales, les restes de l’âne, des vautours et du corbeau ont été enterrés sur place sous la supervision des services d’hygiène et des enquêteurs. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ces morts et surtout d’élucider la découpe et la disparition des têtes des vautours, un acte qui intrigue particulièrement les autorités.

