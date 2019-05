Mbodiène : Akon construit un hôtel de 50 milliards

Après son projet d’électrification solaire du continent, Akon investit dans l’hôtellerie. L’artiste américain d’origine sénégalaise compte ériger un hôtel à Mbodiène, dans le département de Mbour, informe L’AS.

Le projet, qui sera bâti sur un site de 50 ha, est estimé à 50 milliards de Fcfa. Il sera composé de 547 unités de logements composées de villas, d’appartements, d’un terrain de golf, de restaurants, etc.

Le mémorandum d’entente a été signé, hier, entre le Directeur général de la Sapco, Me Aliou Sow, et Akon Lighting. C’était sous la présidence du ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Alioune Sarr.