Mauritanie: sept militaires engagés dans le sauvetage d’un bateau de la marine portés disparus

Sept militaires mauritaniens sont portés disparus au large de la capitale, Nouakchott, après avoir participé à une opération de sauvetage en mer d’une vedette de la marine en difficulté, a annoncé mercredi soir le ministère mauritanien de la Défense.

Le contact est rompu avec les sept marins depuis la nuit de mardi à mercredi, selon le ministère.

Leur “embarcation participait à une opération de sauvetage d’une vedette de la marine nationale immobilisée par des filets dans une zone située à 30 miles au nord du port de l’Amitié” (celui de Nouakchott), a expliqué le ministère, qui précise que “le dernier contact établi avec l’équipage remonte à mardi à 23H00” (locale et GMT).

“L’alerte a été donnée aux forces navales et aux forces de l’air pour lancer des opérations de recherche”, a ajouté le ministère.

Ces opérations de recherche se poursuivaient jeudi.

Il arrive régulièrement que des filets, souvent abandonnés parmi d’autres matériaux au fond de l’océan au large de la Mauritanie, posent d’importants problèmes de pollution et de navigation. Certains filets s’emmêlent dans les hélices des bateaux, les immobilisant en mer et les obligeant à lancer un signal de détresse.

Lors de l’arrivée des secours, soit ces derniers ramènent le bateau vers le port le plus proche, soit ils mènent une opération compliquée pour libérer l’hélice afin de permettre au bateau de retrouver sa mobilité.

La vedette de la marine qui avait subi ce problème a pu être rapatriée au port de Nouakchott à l’issue de l’opération de sauvetage.