Mauritanie : 119 migrants secourus au large d’Amhijrat, dont 50 Sénégalais

Les garde-côtes mauritaniens ont secouru 119 migrants irréguliers en détresse au large d’Amhijrat, dans la région d’Inchiri, a annoncé le ministère mauritanien de la Pêche et de l’Économie maritime dans un communiqué publié sur sa page officielle. Parmi eux, figurent 50 Sénégalais, dont une femme, ainsi que 54 Gambiens, dont 10 femmes, et 15 Guinéens de Conakry.

L’embarcation avait quitté la Gambie début septembre 2025. Selon les autorités mauritaniennes, le moteur de la pirogue est tombé en panne en pleine mer, laissant les passagers livrés à eux-mêmes pendant près d’une semaine. Ce n’est qu’après plusieurs jours d’errance, grâce à la coordination entre les garde-côtes et des navires évoluant dans la zone, que les migrants ont pu être secourus.

Les rescapés ont ensuite été transférés à Nouakchott pour y recevoir assistance et soins, conformément aux procédures en vigueur. Si ce sauvetage a permis d’éviter un nouveau drame, il souligne une fois encore les risques extrêmes liés à la migration irrégulière par voie maritime.

Chaque année, des milliers de jeunes originaires du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée et d’autres pays d’Afrique de l’Ouest tentent la traversée vers l’Europe au péril de leur vie. Les départs se font souvent à bord d’embarcations de fortune, exposant les migrants à des naufrages meurtriers.