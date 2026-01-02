Matar Bâ : « Si on a le courage d’avoir un enfant, il faut aussi…»

Au chevet des trois premiers bébés de l’année 2026 à Fatick, nés à l’hôpital régional Adja Marième Faye Sall et au centre de santé local, le maire Matar Bâ a lancé un appel vibrant à la responsabilité parentale.

« Si l’on a le courage d’avoir un enfant, il faut aussi la responsabilité de le déclarer à l’état civil. C’est son droit, et ne pas le faire constitue une offense », a-t-il rappelé avec fermeté.

L’édile, repris par Source A, souhaite ainsi épargner aux parents le calvaire des audiences foraines, souvent longues et coûteuses, entre frais imprévus et blocages administratifs, notamment lors des examens scolaires.