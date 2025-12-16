« Massifier son parti avant de rêver gouverner » : Waly Diouf Bodiang tacle Madana Kane

Le Directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodiang, a vivement réagi à des prises de position attribuées à Madana Kane, concernant le Plan de redressement économique et social (PRES).

Dans une publication sur sa page Facebook, M. Bodiang estime que Madana Kane « a la prétention de remettre en cause le PRES, lui préférant un plan alternatif ridicule de son imagination ». Selon lui, dans un régime démocratique, « c’est celui qui gagne les élections qui fixe les orientations », soulignant ainsi la légitimité du plan actuellement en vigueur.

Le Directeur général du Port de Dakar poursuit en invitant son contradicteur à « massifier son parti », ajoutant de manière ironique qu’il espère qu’« il lui restera des neurones lorsque les petits-enfants de nos petits-enfants l’éliront ».

Waly Diouf Bodiang conclut en exprimant sa confiance dans le discernement du peuple sénégalais, qu’il juge capable de « faire la différence entre les visionnaires et les faiseurs de malins qui triturent des notions vides », avant de souhaiter une bonne journée « aux amis comme aux ennemis ».