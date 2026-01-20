Maroc : supporter sénégalais tué, Dakar et Rabat coordonnent l’enquête

Parallèlement au dossier des supporters arrêtés lors de la finale, la mort tragique du Sénégalais Cheikh Diouf au Maroc fait l’objet d’investigations conjointes entre les autorités des deux pays. La victime aurait succombé à de multiples coups de couteau.

Selon L’Observateur, qui relaie l’information, les circonstances de ce drame survenu en marge du match demeurent troubles. Si des rumeurs persistantes sur les réseaux sociaux évoquent une agression mortelle liée aux célébrations du sacre des Lions, les autorités restent toutefois prudentes.

L’ambassade du Sénégal au Maroc, épaulée par la mission policière sénégalaise sur place, travaille en étroite coordination avec les services marocains pour élucider l’affaire. Des recoupements sont actuellement menés pour déterminer s’il s’agit d’un incident isolé ou d’une altercation directement liée au contexte de la finale, précise le quotidien du Groupe futurs médias.