Marche nationale du G7 à Thiès : Des centaines d’enseignants en détresse dans les rues de la ville rebelle

Dans le cadre de son deuxième plan d’actions qui débute ce jeudi 22 janvier 2026, à partir de 9 heures, avec un débrayage, le G7 qui regroupe plusieurs syndicats du secteur de l’éducation, organise une grande marche nationale, aujourdhui, à Thiès, suivie d’une grève totale paralysant ainsi les établissements scolaires sur toute l’étendue du territoire, le vendredi 23 janvier. Les enseignants qui préviennent que la mobilisation se poursuivra jusqu’à la mise en œuvre intégrale des engagements signés, dénoncent un “retard jugé dilatoire dans la signature des décrets des enseignants décisionnaires.

Ils rejettent les explications du ministre Moustapha Guirassy liées aux lenteurs administratives et estiment que le gouvernement fait traîner l’application des accords depuis près d’un an et refuse de réduire le pacte social à une seule revendication. Les enseignants réaffirment leurs revendications, qu’ils jugent urgentes et non négociables. Ils exigent notamment la signature immédiate des décrets relatifs au statut des décisionnaires, la concrétisation effective du système de rémunération, la fin de la surimposition, ainsi que le parachèvement de la fonction diplômante universelle.

Pour le G7, ces revendications ne relèvent plus de simples promesses, mais d’engagements attendus depuis trop longtemps. Face à ce qu’ils considèrent comme une absence de réponses concrètes, les syndicats entendent maintenir la pression jusqu’à satisfaction de leurs doléances.

Une nouvelle mobilisation qui fait craindre de fortes perturbations dans le calendrier scolaire et place les autorités devant l’urgence d’un dialogue sincère afin d’éviter une crise prolongée dans le secteur de l’éducation. Les syndicats affiliés au G7 regrettent ” l’immobilisme dans la prise en charge des préoccupations des enseignants à travers l’apurement du passif des protocoles d’accords signés en 2018 et 2022. ”

Cette situation notoirement préjudiciable au secteur dans sa globalité est causée par la léthargie du comité de suivi des accords chargé de faire périodiquement l’état de réalisation des promesses, d’apporter les relances opportunes et de communiquer convenablement avec toutes les parties prenantes. Dès lors, le G7, à l’orée de cette année scolaire, a tiré encore la sonnette d’alarme avant de dérouler son premier plan d’actions resté sans effet en termes de réactions appropriées et raisonnables des autorités”.