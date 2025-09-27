Mandat d’arrêt international : le journaliste Madiambal Diagne brise le silence

Le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne a réagi publiquement, ce samedi, à l’annonce de l’émission d’un mandat d’arrêt international à son encontre.

Dans une publication diffusée sur son compte X, il a déclaré avoir « pris note de l’annonce » de ce mandat et a tenu à rappeler qu’il avait lui-même informé les autorités de sa présence en France ainsi que de son intention de retourner prochainement au Sénégal.

« J’affirme qu’avant l’exécution d’un tel mandat, je me présenterai à la Justice de mon pays », a-t-il assuré, affirmant sa volonté de répondre à la justice sénégalaise.