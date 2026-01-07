Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko : la Cour suprême saisie pour …

Selon les informations de Libération, la procédure de révision du procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang pour diffamation et injures publiques est désormais officiellement lancée.

Dans son édition de ce mercredi 7 janvier, le journal souffle que sur instruction du ministre de la Justice, Yassine Fall, le Procureur général près la Cour suprême a franchi une étape clé : il a déposé le 31 décembre dernier une requête visant à réviser l’arrêt définitif de la Cour d’appel de Dakar (rendu le 8 mai 2023), qui condamnait et écartait le leader du Pastef de la course à la présidentielle de 2024.

Dans sa requête, souligne la même source, le procureur général sollicite du premier président de la Cour suprême « de recevoir la requête en révision, d’annuler l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar condamnant définitivement Ousmane Sonko et de le renvoyer devant une autre Cour d’appel pour y être jugé des chefs de diffamation et injures publiques ».

La haute juridiction doit désormais statuer sur cette requête après avoir recueilli les observations des différentes parties, complète le quotidien d’information.