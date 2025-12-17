Maltraitance animale : le ministre de l’Intérieur actionne les gouverneurs

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique hausse le ton contre la maltraitance des équidés au Sénégal. Dans une circulaire adressée aux gouverneurs de région, le ministre instruit une application stricte des textes réglementaires encadrant l’utilisation des chevaux dans les véhicules à traction animale.

Cette décision fait suite à des interpellations soulevées lors du dernier passage du ministre à l’Assemblée nationale. « Lors de mon dernier passage à l’Assemblée nationale, j’ai été interpellé sur la question lancinante de la maltraitance et du traitement dégradant des équidés au Sénégal », indique-t-il dans la circulaire.

Le ministre dénonce des abus persistants dans l’utilisation des chevaux, soumis à des conditions contraires à la loi. « Nombre de propriétaires de véhicules à traction animale utilisent les chevaux de façon abusive en les soumettant à des tâches pénibles, à des souffrances et à des charges au-dessus de leur capacité physique », souligne le document officiel.

Selon l’autorité administrative, ces pratiques constituent une violation du code des contraventions ainsi que de plusieurs arrêtés en vigueur, notamment ceux relatifs à l’identification des équidés et à la réglementation du transport par traction animale.

La circulaire rappelle que l’article 2 de l’arrêté interministériel du 9 décembre 2016 impose que « la charrette soit adaptée à la taille de l’animal afin de ne pas occasionner des blessures ou des plaies ». De même, l’article 9 de l’arrêté du 6 novembre 1995 stipule que « le cheval utilisé doit être reconnu apte par les services de l’Élevage chargés de la délivrance d’un certificat d’aptitude ».

Pour le ministre, le non-respect de ces règles a des conséquences multiples. « Ces pratiques répétées nuisent à l’image de notre pays, en plus de porter atteinte à la santé et au bien-être des animaux », avertit-il.

Les gouverneurs appelés à sévir

Face à ce qu’il qualifie de véritable fléau, le ministre de l’Intérieur appelle les autorités territoriales à agir sans complaisance. « Par conséquent, pour lutter contre ce fléau, je vous engage à veiller à l’application stricte de ces dispositions réglementaires dans vos circonscriptions respectives », instruit-il aux gouverneurs de région.

Il conclut en insistant sur l’importance de l’exécution de cette directive : « J’attache du prix à l’exécution de la présente ».