Au Mali, l’angoisse des familles après la découverte de corps près du camp militaire de Kwala

Au Mali, l’angoisse grandit parmi les proches de personnes enlevées par l’armée malienne et les supplétifs de Wagner, le 12 avril dernier, dans l’ouest du pays. Une angoisse ravivée par la découverte de treize corps en état de décomposition avancée et difficiles à identifier, non loin du camp militaire de Kwala, dans la nuit de lundi à mardi.

La scène est macabre. Treize corps découverts en putréfaction ont été filmés par des habitants, mais un seul a pu être identifié. « J’ai reconnu un homme de la communauté Maure arrêté à Sébabougou, témoigne un habitant. Je l’ai reconnu grâce à l’amulette qu’il portait ainsi que ses cheveux. »

Les corps étaient dans un état tel que leur identification s’avère quasiment impossible. Un témoin de la découverte raconte : «Ils étaient dans un état avancé de décomposition, ce qui rend très difficile leur identification. il faut vraiment être un proche de l’individu pour le reconnaître soit par ses habits ou par les chaussures…Sinon, à travers le corps, c’est impossible. Certains corps restent toujours ligotés même après leur décomposition.»

Ce même témoin précise que des hélicoptères survolaient la zone, forçant les habitants à fuir les lieux sur les conseils des aînés qui les accompagnaient.

Silence des autorités

Depuis le 12 avril, une soixantaine de personnes, essentiellement de la communauté peule, auraient été arrêtées à Sébabougou par l’armée malienne et ses supplétifs russes. L’angoisse des familles grandit, faute d’information officielle. Un proche de deux personnes arrêtées témoigne : « Ma plus grande préoccupation en ce moment, c’est d’avoir des nouvelles de mon cousin et de mon frère, arrêtés par l’armée malienne. Qu’ils soient morts ou vivants. Je suis inquiet. Mais nos mamans le sont encore plus. L’année dernière, le père de mon cousin avait été tué par l’armée malienne. Maintenant il ne reste que sa maman et son épouse. Mon frère avait été lui aussi arrêté, l’année dernière à Sébabougou, avant d’être relâché. Ce qui accroît notre inquiétude ! »

À ce jour, l’armée malienne n’a fait aucune déclaration ni sur ces arrestations ni sur la découverte de ces corps. Cette région frontalière, aux confins de Koulikoro, Nara et Nioro du Sahel, est sécouée depuis plusieurs années par les combats entre l’armée malienne et le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), ainsi que par la présence active des mercenaires russes du groupe Wagner.