Maillot des Lions avec une seule étoile : la Fédération sénégalaise de football s’explique

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a apporté des précisions suite aux réactions suscitées par la publication des nouveaux maillots de l’équipe nationale, arborant une seule étoile.

Dans une note parvenue à Seneweb ce jour, la FSF a précisé que la production de ces maillots a été lancée en août 2025 par l’équipementier Puma, bien avant la dernière Coupe d’Afrique des Nations. Malgré la victoire finale de l’équipe nationale, les délais de fabrication et les contraintes industrielles n’ont pas permis d’interrompre le processus pour intégrer immédiatement le nouveau titre.

La FSF tient à rassurer les supporters : les nouveaux maillots arborant la deuxième étoile sont actuellement en cours de production et seront disponibles à partir de septembre prochain.

La Fédération présente ses excuses pour toute incompréhension que cette situation a pu susciter et remercie les supporters pour leur engagement constant, leur vigilance et leur attachement indéfectible à l’équipe nationale.