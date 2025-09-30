Madiambal Diagne renforce sa défense avec l’avocat français William Bourdon au cœur d’une affaire judiciaire explosive

Dans un tweet publié ce mardi 30 septembre 2025, le journaliste sénégalais Madiambal Diagne, figure emblématique des médias au Sénégal, a annoncé l’arrivée d’un renfort de poids dans son équipe de défense. Exilé en France après une fuite spectaculaire malgré une interdiction de sortie du territoire, Diagne fait face à de graves accusations de corruption et de blanchiment d’argent. Ce développement marque un tournant dans une saga judiciaire qui captive l’opinion publique sénégalaise et au-delà.

Sur son compte X (anciennement Twitter), Madiambal Diagne a partagé une photo de William Bourdon, l’avocat français star, accompagnée d’un message clair : “Le Cabinet d’avocats français William Bourdon & Associés, participe à ma défense et à celle de ma famille aux côtés de leurs confrères et consœurs sénégalais Mes El. Amadou Sall, Baboucar Cissé, Dior Diagne, Ramatoulaye Ba, Papa Sène, Arona Bass, Ousmane Thiam, Demba Ciré Bathily.” Ce post, liké plus de 125 fois en quelques heures, souligne l’internationalisation de sa défense, mêlant expertise locale et internationale.

Diagne, administrateur général du Groupe Avenir Communication et du journal Le Quotidien, ainsi que président honoraire de l’Union internationale de la Presse Francophone (UPF), se positionne comme une victime d’une persécution judiciaire. Son équipe de défense, déjà composée de huit avocats sénégalais reconnus pour leur expérience en droit pénal et financier, s’enrichit désormais de l’expérience de Bourdon, connu pour ses plaidoiries dans des affaires de droits humains et de corruption transnationale.

L’affaire éclate en septembre 2025, lorsque Diagne est visé par un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Il est soupçonné d’avoir perçu des commissions illégales estimées à 21 milliards de francs CFA dans le cadre de contrats publics, impliquant notamment la société Ellipse et des dépôts à terme prématurément résiliés pour un montant de 141 milliards de CFA. Ces allégations font écho à une traque plus large des biens mal acquis sous l’ancien régime de Macky Sall.

Malgré un avis de recherche et une interdiction de sortie du territoire, Diagne parvient à quitter le Sénégal dans la nuit du 23 au 24 septembre 2025 via l’Aéroport international Blaise Diagne, sous des circonstances encore floues. Cette évasion provoque un scandale : le ministère de l’Intérieur relève de leurs fonctions les chefs de la Division des Investigations Criminelles (DIC) et du commissariat de l’aéroport, et un mandat d’arrêt international est émis contre lui. Diagne, depuis la France, prépare sa défense et conteste les accusations, affirmant qu’elles relèvent d’une instrumentalisation politique.

L’affaire s’étend à sa famille : sa femme, gérante d’une société liée aux soupçons, deux de ses fils et même son marabout ont été placés en détention provisoire pour complicité et association de malfaiteurs. Diagne a passé sa première nuit en détention avant d’être libéré sous contrôle judiciaire, mais l’enquête se durcit.

William Bourdon, fondateur du cabinet Bourdon & Associés, est une figure du barreau français spécialisée dans les droits de l’homme, la lutte contre la corruption et les crimes internationaux. Il a défendu des personnalités comme Lamine Diack (ancien président de l’IAAF) dans un procès pour corruption, ou encore des plaintes contre des figures comme Karim Wade dans des affaires de biens mal acquis. Bourdon a également représenté des victimes dans des dossiers sensibles, comme Alioune Tine ou des affaires impliquant le Qatar.

Cependant, Bourdon n’est pas sans controverses. Des critiques, comme celle de l’activiste Henda Ayari, l’accusent d’opportunisme et de conflits d’intérêts, notamment pour avoir défendu Tariq Ramadan après avoir représenté une de ses victimes présumées. Malgré cela, son expertise en droit international pourrait permettre à Diagne de contester le mandat d’arrêt et de porter l’affaire devant des instances européennes.