Madiambal Diagne : un lundi de vérité pour sa famille, son « marabout » et une affaire aux 21 milliards

L’Observateur l’annonce comme un tournant judiciaire explosif : ce lundi s’ouvre une journée décisive dans le feuilleton Madiambal Diagne, l’un des dossiers politico-financiers les plus sulfureux de ces dernières années au Sénégal. Quatre proches du journaliste et homme d’affaires – son épouse, ses deux enfants majeurs et un marabout présenté comme son confident – doivent comparaître ce matin devant le magistrat Idrissa Diarra, doyen des juges d’instruction du parquet financier. Leur face-à-face avec la justice pourrait sceller une nouvelle étape d’un scandale qui passionne autant qu’il inquiète.

Un cercle familial sous haute pression

Selon L’Observateur, les auditions menées par la Division des investigations criminelles (Dic) sont désormais bouclées. Placés en garde à vue depuis plusieurs jours, l’épouse de Madiambal Diagne, ses deux enfants – dont le domicile de leur mère à la Cité Djily Mbaye a été mystérieusement cambriolé ce week-end – ainsi que le marabout supposé du journaliste, devraient, sauf retournement de dernière minute, être déférés devant le parquet financier. La tension est palpable, d’autant que chacun d’eux pourrait être confronté à des questions cruciales sur l’origine de flux financiers jugés suspects.

Un journaliste en cavale… mais promettant de revenir

Pendant que ses proches affrontent les juges, le patron du journal Le Quotidien reste introuvable. L’Observateur rappelle que Madiambal Diagne, frappé d’une interdiction de voyager, a réussi à quitter le Sénégal dans la nuit du 23 au 24 septembre, en passant par la Gambie, « dans des circonstances non élucidées », selon le ministère de l’Intérieur. Un mandat d’arrêt international a depuis été émis contre lui. Depuis la France, où il serait retranché, le journaliste a confirmé sur X (ex-Twitter) avoir pris connaissance de ce mandat, tout en promettant : « Avant l’exécution d’un tel mandat, je me présenterai à la justice de mon pays. »

21 milliards au cœur du scandale

L’affaire trouve son origine dans un rapport explosif de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), cité par L’Observateur. Ce document pointe des flux financiers suspects estimés à 21 milliards de FCFA (environ 32 millions d’euros), perçus entre 2020 et 2023 par Madiambal Diagne. Ces mouvements d’argent seraient liés à un marché de 250 milliards de FCFA attribué par le ministère de la Justice à la société française Ellipse Projects International, un contrat déjà scruté pour ses zones d’ombre.

Un cambriolage digne d’un polar

Comme si le dossier n’était pas assez énigmatique, un cambriolage spectaculaire est venu ajouter un parfum de mystère. Le domicile de la mère des deux enfants arrêtés a été visité ce week-end. Fait troublant : les portes principales, pourtant surveillées en permanence, n’ont pas été forcées, mais plusieurs chambres de l’étage ont été fracturées. Seule une partie des bijoux en or a été emportée, le reste ayant été abandonné sur place. La gendarmerie de Foire tente d’identifier les auteurs de cette intrusion aux allures de message codé.