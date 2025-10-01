Lutte: La ministre des sports annonce la Création d’une Fédération nationale de lutte

L’engagement de l’État à doter la lutte sénégalaise d’une fédération nationale a été réaffirmé avec force hier, au stade Léopold Sédar Senghor, par la ministre des Sports, Khady Diene Gaye.

​Qualifiant cette orientation d’« irréversible », la ministre a souligné qu’elle marquait une « étape majeure pour ce sport au cœur de notre identité culturelle ». Cette décision vise à structurer et professionnaliser la discipline qui représente un pilier majeur de l’héritage national.

​Processus Électoral Temporairement Suspendu pour Garantir la Transparence

​Afin d’assurer une transition saine et transparente, Khady Diene Gaye a annoncé la suspension temporaire du processus électoral en cours. Cette pause est destinée à « fiabiliser le fichier » des votants et à garantir une « transparence totale » dans l’élection des futurs dirigeants de la structure.

​Installation de la Fédération Prévue en Octobre

​Malgré cette suspension provisoire du calendrier électoral, la nouvelle structure fédérale devrait être officiellement installée dès le mois d’octobre. Son déploiement sera suivi par la mise en place progressive des ligues et des districts sur l’ensemble du territoire.

​La ministre des Sports a tenu à saluer l’implication active des 12 comités régionaux de gestion ainsi que la forte mobilisation de tous les acteurs de la lutte pour accompagner cette phase de transition cruciale.

​Sur sa page Facebook, Khady Diene Gaye a lancé un appel à l’unité nationale autour de ce projet : « Ensemble, faisons de ce sport un levier culturel, économique et social fort pour notre pays », a-t-elle écrit, insistant sur l’importance de ce chantier décisif pour l’avenir professionnel de la lutte sénégalaise. L’objectif est clair : transformer un sport traditionnel en une force structurée, gage de développement économique et social.