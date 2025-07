Lutte contre la criminalité financière : l’Ambassade des États-Unis offre plus de 30 ordinateurs portables au Pôle Judiciaire Financier

La semaine dernière, l’équipe de l’Ambassade des États-Unis à Dakar a procédé à la remise de plus de 30 ordinateurs portables au Pôle Judiciaire Financier (PJF), a indiqué jeudi la représentation diplomatique sur sa page Facebook.

Selon les services de l’Ambassade, « ces ordinateurs portables seront utilisés par les juges et les procureurs sénégalais pour traiter plus efficacement les crimes financiers, y compris les crimes liés à la drogue. »

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la coopération continue entre les États-Unis et l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Elle traduit la volonté commune de lutter contre le trafic de stupéfiants et les infractions financières qui y sont associées.

Cette juridiction spécialisée, mise en place l’année dernière, a pour mission de traquer et juger les crimes financiers, notamment ceux liés au trafic de drogue et au blanchiment d’argent. Grâce à ce don, juges et procureurs sénégalais disposeront désormais d’outils technologiques supplémentaires pour améliorer le traitement des dossiers et renforcer l’efficacité des enquêtes.