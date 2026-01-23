Le promoteur de lutte et PDG d’Albourakh Events, Baye Alé Ndiaye a levé le voile ce jeudi 22 janvier sur le calendrier officiel et la feuille de route de la saison de lutte 2025-2026. Une saison qui s’annonce déjà prometteuse et historique avec en point d’orgue le combat royal Modou Lo/Sa Thiès, prévu le 05 avril 2026.

Un programme ambitieux et alléchant

Face à la presse, Baye Ndiaye a présenté un programme riche et structuré, fruit d’un travail collectif. Il a tenu à remercier chaleureusement son frère Aziz Ndiaye ainsi que l’ensemble de ses collaborateurs saluant les efforts consentis pour l’élaboration et la mise en œuvre de son programme qui démarre officiellement le 01 février 2026.

Quatre dates majeures à retenir

Le calendrier de la saison s’articule autour de quatre dates phares :

01 février 2026 : ouverture officielle de la saison ; le 05 avril 2026, combat royal Modou Lo vs Sa Thiès, un duel tant attendu par les amateurs de lutte; le 14 juin 2026, affrontement entre Prince Ndiago de Pikine et Lac de Guiers 2 et en Juillet 2026, un grand combat de clôture de saison annoncé comme un choc majeur, dont l’identité des lutteurs reste volontairement tenue secrète.

Vers une réglementation plus stricte de la lutte

Le promoteur de lutte Baye Alé Ndiaye a profité de l’occasion pour plaider en faveur d’une meilleure réglementation du secteur de la lutte, appelant à clarifier les critères définissant les personnes habilitées à être promoteurs. Pour lui, la professionnalisation passe par une organisation rigoureuse et un cadre réglementaire clair.

Combat royal : des innovations inédites

Le combat Modou Lo/Sa Thiès sera marqué par plusieurs innovations majeures. Le frère de Aziz Ndiaye annonce notamment la mise en circulation de bus dédiés exclusivement au combat royal à bord desquels deux journalistes suivront chaque lutteur afin de proposer des interviews et contenus immersifs.

Des visites institutionnelles sont également prévues auprès de la mairie de Dakar, des autorités administratives ainsi que des forces de défense et de sécurité (police et gendarmerie) dans le but de garantir une sécurité optimale aux supporters et aux acteurs de la lutte.

Sécurité renforcée et organisation professionnelle

Baye Ndiaye assure que la sécurité sera au rendez-vous, avec l’appui des autorités étatiques qui ont annoncé des mesures sévères contre les violences liées à la lutte.

Il promet une organisation irréprochable avec notamment un Open Presse doté de trois tribunes, permettant aux professionnels des médias de travailler dans des conditions optimales.

Redonner à la lutte son vrai visage

Déterminé à « révolutionner la lutte », Baye Ndiaye ambitionne de redonner à la lutte sénégalaise son blason en corrigeant le désordre, le manque d’organisation et le déficit de civisme qui selon lui, fragilisent la discipline.

Mise en garde aux lutteurs

Le promoteur a également lancé un avertissement clair aux lutteurs sous contrat avec Albourakh Events : la promotion des sponsors est une obligation contractuelle. Tout manquement entraînera des sanctions financières avec des ponctions directes sur les cachets des lutteurs concernés.

Ama Baldé/Siteu et le cas Balla Gaye 2

Concernant le combat Ama Baldé/Siteu, Baye Ndiaye indique que les discussions se poursuivent sans accord définitif pour l’instant.

Bonne nouvelle en revanche pour les fans du Lion de Guédiawaye : Balla Gaye 2 ne fera pas d’année blanche. Le patron de Albourakh Events confirme qu’un combat est prévu pour lui cette saison et que le lutteur est déjà en pleine préparation.