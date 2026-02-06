Lutte : Balla Gaye « La lutte est un facteur de développement »

Les lutteurs de Guédiawaye ont tenu un point de presse ce vendredi à propos de l’arrêt des Face à Face et des Open Press annoncé par Bira Sène, président de la Fédération sénégalaise de lutte, celui ci a précisé qu’il avait pris cette décision en toute responsabilité, rappelant que le gouverneur de Dakar avait déjà décidé de mettre fin définitivement à ces événements avant même qu’il ne prenne ses fonctions.

Pour Balla Gueye, la lutte dépasse le simple cadre sportif « La lutte est un facteur de développement. Ceux qui y survivent et qui réussissent sont nombreux. Aujourd’hui, si tu regardes Tyson, c’est une référence pour tous les lutteurs dans le monde. La lutte permet de transmettre des valeurs de paix et de respect, et ceux qui aiment ce sport peuvent le faire grandir. » Le lutteur de Guédiawaye a également lancé un appel aux journalistes et aux supporters « Vous, les journalistes, pouvez réparer un bien ou le détruire. Si vous cadrez ce qui est bon, on aura que du positif. Et aux supporters, nous demandons de se comporter avec calme, que ce soit pour le football ou la lutte. Si votre lutteur gagne un combat, rentrez doucement. Nous devons tous travailler ensemble pour la paix et le respect dans l’arène. »

Balla Gueye a insisté sur le rôle de la jeunesse et de l’État « Habiter dans la banlieue n’est pas synonyme d’impolitesse ou de misère. Nous devons accompagner les initiatives de l’État et agir avec responsabilité. La lutte reste un moyen de se dépasser, d’aider sa famille, tout en restant respectueux et en priant pour la paix. »