Lutte: les 4 lutteurs choisis par Sa Thiès selon Aziz Ndiaye, Franc exclu

Fraîchement couronné après sa victoire éclatante sur Modou Lô, Sa Thiès s’impose désormais comme le nouveau patron de l’arène. Une ascension fulgurante qui redistribue les cartes dans le monde de la lutte sénégalaise.

Selon Aziz Ndiaye, le lutteur de Guédiawaye aurait déjà une idée claire de la suite de sa carrière, avec quatre adversaires potentiels en ligne de mire.

Fait marquant : contrairement aux attentes de nombreux supporters de Modou Lô, le nom de Franc ne figure pas parmi les prochains combats envisagésUn choix qui alimente déjà les débats. Certains observateurs y voient une stratégie calculée du nouveau roi des arènes, soucieux de consolider son règne et d’éviter un affrontement risqué dès ses débuts au sommet.