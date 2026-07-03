LPbet : la LONASE défie les géants des paris en ligne

La Loterie nationale sénégalaise (LONASE) a officiellement lancé, ce jeudi, LPbet, une nouvelle plateforme de paris sportifs et de divertissement en ligne. L’outil est présenté comme une initiative visant à renforcer la présence de l’entreprise publique dans l’écosystème numérique des jeux et à soutenir la souveraineté digitale du Sénégal.

Remplacé mercredi en Conseil des ministres à la tête de la LONASE par Abdourahmane Baldé, M. Manga a néanmoins présidé le lancement de cette nouvelle plateforme, qui s’inscrit dans la dynamique de modernisation engagée par la société nationale face aux évolutions du secteur des jeux et des paris sportifs.

Selon l’ex directeur général de la LONASE, Toussaint Manga, LPbet est « une plateforme numérique de jeux et de divertissement de référence, conçue par des Sénégalais pour les Sénégalais », a-t-il déclaré lors de la cérémonie organisée à Dakar.

Il a souligné que cette initiative constitue une nouvelle étape après le déploiement de LONASE Way, dans la stratégie de renforcement de la souveraineté de l’entreprise dans le domaine des jeux de hasard et des pronostics.

Accessible sur mobile et ordinateur, LPbet propose une expérience de jeu intégrant des solutions de paiement adaptées au marché local, ainsi que des dispositifs de sécurité destinés à assurer la fiabilité des transactions, selon ses concepteurs.

De son côté, le président-directeur général de Betting Partners, Christopher Sevilla, a indiqué que la plateforme vise à offrir une alternative nationale aux opérateurs étrangers déjà présents sur le marché sénégalais.

Il a précisé que l’objectif n’est pas d’élargir le public des joueurs, mais de proposer aux utilisateurs actifs une solution locale, encadrée et plus bénéfique pour l’économie nationale.

Selon lui, une part plus importante des revenus générés par les jeux en ligne devrait ainsi être réorientée vers le Sénégal, grâce à cette plateforme.

Enfin, il a révélé que plus de vingt-cinq experts ont participé au développement de LPbet, notamment dans les domaines du design, de l’expérience utilisateur, de la cybersécurité et de l’adaptation aux spécificités du marché sénégalais.

Cependant , la directrice de la cellule LONASE Partners, Fatima Zahra Gadio, a, pour sa part, salué la concrétisation de ce projet, qu’elle présente comme une illustration de la dynamique de transformation numérique engagée par l’entreprise publique.