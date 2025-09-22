Les lotissements frauduleux dans la commune de Pire Goureye sont pires que ce qui se passe dans d’autres zones au Sénégal.

Cette pratique frauduleuse a impliqué des pratiques telles que la vente illégale de terrains, la distribution de parcelles sans autorisation adéquate et ne respectant pas la procédure normale , ou encore le non-respect des normes d’urbanisme. Ces activités peuvent entraîner des conflits fonciers, des occupations illégales et un développement urbanistique désordonné.

D’où le constat et l’arrêt de certaines constructions récemment à Pire sur la RN2. Nous, en notre qualité de conseiller municipal, avions saisi l’autorité municipale pour qu’elle prenne des mesures pour réguler le secteur immobilier, en respectant la procédure de lotissement et que les transactions soient effectuées de manière transparente et légale.

D’autre part, nous jouons un rôle de vigie locale. C’est pourquoi la sensibilisation des citoyens sur leurs droits fonciers et les procédures d’acquisition de terrain est également un sacerdoce pour nous .Elle peut aussi contribuer à réduire les problèmes de ceux qui ont acheté ces parcelles. Car ceux-là sont des VICTIMES du maire et ses acolytes.

Puisque le maire Ndoye Bane persiste dans ses derives. Il est du devoir de l’honorable député Assane Diop en tant que parlementaire, représentant du peuple et particulièrement de son terroir Pire; il doit aviser les autorités compétentes tel que le ministre de l’urbanisme et des collectivités territoriales. Et dès plaider la cause de Pire dès la rentrée parlementaire.

Pour ma part, j’invite tous les fils de Pire à joindre leurs forces pour faire à gestion nébuleuse du maire Ndoye Bane.