L’or pur de la vie du Prophète Mohamad (psl) (Par Doyen Ismaila Mbaye)

Le Prophète Mohamad psl, est une lumière divine qui dissipe les ténèbres de la mécréante et de l’ignorance. L’âme et le corps du Prophète furent créés quand Adam était alors entre souffle et argile. La création des êtres et l’envoi des Prophètes annonçaient déjà son avènement. Le Prophète Mohamad passa des milliers d’années à adorer Dieu avant son apparition dans ce monde. Par sa noblesse, sa lignée et la gloire de ses ancêtres, l’Elu de Dieu fut conçu un Lundi. Au 6éme mois de grossesse, un être surnaturel vint dire à Amina, ” Tu portes le Seigneur de l’humanité, à sa naissance, tu lui donneras le nom de Mohamed. Cache cette affaire, tu en verras les fruits.

En ces moments de gloire, la terre devint verte, les arbres portèrent des fruits et l’année fut appelée année de la prospérité et de l’opulence. Toutes les femmes enceintes ont eu des garçons. Durant la gestation du meilleur des hommes, Amina vit Marie mére de Issa, la complimenter en l’apaisant. En naissant, l’illustre enfant était circoncis sans douleur, le cordon ombilical coupé. Propre et sans souillure. L’index dressé et les autres doigts pliés.

Sa tête était remplie de bonté et de guidance. Sa salive et ses cheveux si purs sont du miel. La bonne nouvelle de la naissance du Prophète fut répercutée partout dans ce monde.

Bon gamou

Qu’Allah nous emplisse le coeur et l’esprit d’un amour inégalé, pour le meilleur des Hommes, notre Modéle inspirant, le Prophète Mohamad psl.