LONASE : Toussaint Manga dénonce les accusations de marchés de gré à gré.

La Loterie nationale sénégalaise (LONASE) dénonce une campagne de désinformation concernant de prétendus marchés de gré à gré. Dans un communiqué, elle réfute les allégations relayées par certains médias, les qualifiant de « sans rigueur ni vérification ».

Ces accusations, selon la LONASE, se fondent uniquement sur une lettre de dénonciation attribuée à un collectif anonyme, le « Collectif Jub Jubal Jubbanti », dont les membres restent non identifiés. La LONASE précise travailler avec 27 partenaires : 16 pour l’exploitation des jeux (1Xbet, Sunubet, Melbet, Amabeltech, etc.), 4 pour le paiement (Wave, Orange Money, Yass, Wizall), 1 pour la centralisation (Afitech), et 6 partenaires techniques (PMU France, Honoregaming, Gitech, Editec, Joystic, Solidicon).

« Tous les contrats qui lient la LONASE avec ces 27 prestataires n’ont jamais fait l’objet d’un appel d’offres, puisqu’ils ne sont pas soumis au Code des marchés publics », explique le communiqué. La LONASE souligne qu’il ne s’agit pas de marchés d’acquisition, de services, de travaux, ou de prestations intellectuelles soumis à ce Code. Ses partenariats s’inscrivent dans une logique de co-exploitation de jeux, d’assistance technique et d’innovation.

Le récent contrat avec Paymetrust pour une seconde plateforme de centralisation est similaire à celui avec Afitech, la première plateforme de centralisation.

Dans l’exercice de son monopole sur l’organisation des jeux de loterie, la LONASE établit des partenariats techniques et commerciaux, conformément au modèle d’exploitation directe des jeux encadré par les textes en vigueur.

« Il n’y a aucun coût financier qui figure dans ces contrats de partenariat, comme l’exigent les règles de la commande publique. Il est donc archifaux d’assimiler ces contrats à des marchés de gré à gré », précise la LONASE.

Sous la direction du Dr Toussaint Manga, la LONASE exige que toute société étrangère souhaitant un partenariat crée une société de droit sénégalais. C’est le cas de Paymetrust international et de SFMC, actuellement en discussion avec la LONASE.

Depuis un an, un processus de renégociation et de réévaluation des contrats de partenariat est en cours, conformément aux directives des nouvelles autorités et pour la défense des intérêts de l’entreprise, corrigeant ainsi des pratiques contractuelles déséquilibrées héritées du passé.

« Le Directeur général de la LONASE ne saurait être l’otage d’aucun lobby. Il n’est lié à aucune société, et reste déterminé à assainir l’environnement contractuel de l’entreprise dans le respect des règles de bonne gouvernance », conclut le communiqué relayé par Sud Quotidien.

