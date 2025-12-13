Lonase : Toussaint Manga annonce la fin du travail sans régularisation

La Société nationale de Loterie du Sénégal (Lonase) a célébré, ce jeudi 11 novembre 2025, le départ à la retraite de seize de ses agents, lors d’une cérémonie présidée par son Directeur général, Dr Toussaint Manga.

La manifestation, empreinte d’émotion et de souvenirs, s’est tenue dans un hôtel situé au cœur de la capitale sénégalaise. Parents, amis et collègues des retraités ont massivement répondu à l’invitation pour ne pas manquer cet événement marquant dans l’histoire de l’entreprise.

Prenant la parole, le Directeur général de la Lonase a magnifié le parcours et l’engagement des agents honorés. « Si aujourd’hui on parle de la Lonase, c’est grâce à cette génération. À l’époque, les conditions étaient difficiles. Vous êtes les bâtisseurs, les piliers, les artisans silencieux qui ont donné corps et âme à cette institution. C’est grâce à votre investissement personnel et collectif, ainsi qu’à vos énergies débordantes, que la Lonase rayonne aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Revenant sur la situation de l’entreprise et du personnel, Dr Toussaint Manga a également abordé la question de la précarité de certains agents, parfois maintenus durant de longues années sans régularisation. « Nous voulons que cette situation prenne fin. C’est une injustice, une pression sociale que l’on ne devrait pas faire subir à nos concitoyens. Nous avons commencé à régulariser et, dans un avenir proche, d’autres agents le seront également. Nous avons même changé le mode de recrutement : on ne peut plus travailler plus de quatre ans à la Lonase sans être régularisé. C’est terminé », a-t-il martelé, sous une pluie d’applaudissements.

La majorité des agents honorés ont passé plus de trente ans au service de la Lonase, une institution que beaucoup considèrent comme une véritable école de formation et de rigueur professionnelle.

La cérémonie a été ponctuée par des distinctions et des témoignages, rendant hommage à ces agents qui ont consacré une grande partie de leur vie à l’entreprise. Le Directeur général a salué leur loyauté et rappelé le rôle essentiel qu’ils ont joué dans la construction et l’histoire de la Lonase.