Après les propos de Donald Trump évoquant une possible exclusion de l’équipe d’Iran de football de la Coupe du monde 2026 pour des raisons de « sécurité », les principaux concernés ont répondu au président américain sur les réseaux sociaux ce vendredi.

Le président américain Donald Trump a estimé jeudi, sur son réseau social « Truth Social », que l’Iran ne devrait pas prendre part à la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada cet été, invoquant des questions de « sécurité ». Cette déclaration intervient alors que les autorités sportives iraniennes avaient elles-mêmes évoqué des doutes quant à leur participation, en raison de la guerre au Moyen-Orient.

« La Coupe du monde est un événement historique et international dont l’instance dirigeante est la FIFA, et non un individu ou un pays. » A-t-elle écrit sur Instagram, parlant également à Gianni Infantino, président de la FIFA. L’équipe iranienne en a aussi profité pour rappeler la place de l’Iran dans ce Mondial : « Grâce à sa force et à une série de victoires décisives remportées par les courageux fils de l’Iran, l’équipe nationale iranienne a été parmi les premières à se qualifier pour ce tournoi majeur. »

Avant de conclure par une critique adressée directement à Donald Trump : « Il est certain que personne ne peut exclure l’équipe nationale iranienne de la Coupe du monde ; le seul pays qui pourrait être exclu est celui qui porte simplement le titre d’« hôte » mais qui n’a pas la capacité d’assurer la sécurité des équipes participant à cet événement mondial. »