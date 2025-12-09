L’Intersyndicale représentant les secteurs de l’Administration publique — agriculture, pêche, élevage, justice, santé, commerce, chauffeurs, administration générale et travail – a annoncé, ce mardi 9 décembre 2025, un deuxième plan d’action national visant à défendre les droits des agents publics et à exiger le respect des engagements pris par l’État.

Selon le communiqué, les organisations syndicales affirment agir « pour la défense de (leurs) droits, la dignité des agents de l’Administration et le respect des engagements de l’État ».

Elles dénoncent notamment les retards persistants dans l’application des mesures prévues par le Pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable.

Et pour se faire entendre, l’Intersyndicale a décrété plusieurs actions réparties sur trois jours, à savoir le mardi 9 et le mercredi 10 décembre 2025 pour le port de brassards rouges sur toute l’étendue du territoire national, en signe de protestation. Le jeudi 11 décembre 2025, grève totale dans tous les secteurs de l’Administration, et le vendredi 12 décembre 2025, nouvelle journée de grève totale.

Les syndicats exigent notamment, le respect strict des engagements de l’État contenus dans le Pacte de stabilité sociale, la signature du décret relatif aux indemnités de logement et le paiement de cinq mois d’arriérés de cette indemnité.

Un appel à l’unité des travailleurs

L’Intersyndicale conclut son appel à la mobilisation en rappelant la détermination des agents publics : « Ensemble, unis et déterminés pour le respect de la dignité des travailleurs de l’Administration. »

Les organisations syndicales affirment que seule une action collective permettra de faire progresser leurs revendications.