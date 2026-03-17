Ligue des champions: Mamadou Sarr pourrait remplacer Fofana devant le PSG

Selon les informations relayées par L’Équipe et Onze Mondial, Wesley Fofana devrait manquer le huitième de finale retour de Ligue des champions prévu ce mardi face au Paris Saint-Germain. Une absence qui pourrait profiter au jeune défenseur sénégalais Mamadou Sarr, pressenti pour intégrer le onze de départ de Liam Rosenior.

Largement battus 5-2 au match aller au Parc des Princes, les Blues abordent cette rencontre à Stamford Bridge avec l’obligation de réaliser un exploit pour renverser la situation. Pour ce rendez-vous décisif, Liam Rosenior pourrait devoir se passer de Wesley Fofana, touché physiquement selon les deux médias. L’entraîneur hésiterait ainsi entre Mamadou Sarr et Jorel Hato pour accompagner Trevor Chalobah dans l’axe de la défense.

De retour à Chelsea cet hiver, le champion d’Afrique commence progressivement à retrouver du temps de jeu. Il a déjà disputé deux rencontres de Premier League, face à Aston Villa et Arsenal, ainsi que deux matchs de FA Cup contre Hull City et Wrexham.