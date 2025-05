Levée du corps de Mamadou Samba Diallo à Koungheul : Une cérémonie digne pour un homme de devoir

C’est dans une atmosphère lourde d’émotion et de consternation que s’est déroulée, ce mercredi matin, la levée du corps de Mamadou Samba Diallo, Infirmier Chef de Poste (ICP) à Arafat, froidement assassiné dans son logement de fonction dans la nuit du mardi 21 mai 2025.

La cérémonie a eu lieu à Koungheul, devant un parterre d’autorités administratives, locales, religieuses, de responsables sanitaires et de citoyens profondément touchés par cette tragédie. Le silence pesant et les visages graves disaient tout de la douleur collective.

Une cérémonie digne pour un homme de devoir

Entourée de collègues en blouse blanche, la dépouille de Mamadou Samba Diallo a été honorée comme il se doit. Tous saluaient un homme dévoué, discret et exemplaire dans l’exercice de ses fonctions au service des populations rurales.

Les autorités administratives, à l’image du préfet et du médecin-chef du district, ont exprimé leur tristesse et réaffirmé leur engagement à œuvrer pour que justice soit rendue et que de meilleures conditions de sécurité soient assurées pour les professionnels de santé.

Une perte immense pour le corps médical

De nombreux acteurs de santé présents à la levée du corps ont pris la parole pour rendre hommage à leur collègue tombé. Tous ont insisté sur la nécessité de renforcer la protection des agents de santé, particulièrement dans les zones reculées où les postes sont souvent isolés et sans surveillance.

La douleur était également perceptible chez les représentants syndicaux, qui ont rappelé les différentes mesures de protestation engagées, dont une journée noire nationale décrétée par le SUTSAS, et une grève de trois jours annoncée par l’Union And Geusseum.

La communauté unie dans le deuil

Outre les autorités administratives, de nombreux guides religieux et chefs de village sont venus témoigner leur compassion à la famille éplorée. Ils ont prié pour le repos de l’âme de Mamadou Samba Diallo et ont appelé à la cohésion sociale, à la vigilance communautaire, et surtout à ce que de tels drames ne se répètent plus.

Dernier hommage et départ pour l’inhumation

Après la levée du corps, la dépouille de l’ICP a été acheminée vers son village natal pour l’inhumation. Le cortège, suivi d’une foule émue, a quitté Koungheul sous les pleurs et les invocations.

Mamadou Samba Diallo laisse derrière lui l’image d’un homme brave, tombé en martyr dans l’exercice de sa mission.

Puisse son sacrifice éveiller les consciences et impulser des changements durables pour la sécurité du personnel de santé au Sénégal.

Amadou Mactar SARR