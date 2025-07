L’État met en garde contre une projection-débat sur les questions LGBTQI à Dakar

Le Ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères (MIAAE) a réagi ce vendredi11 juillet 2025 à l’information selon laquelle l’Ambassade des Pays-Bas à Dakar et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) envisageraient d’organiser, dans les locaux du Bureau régional du HCDH, une projection de film suivie de débats autour des questions LGBTQI.

Dans un communiqué, le MIAAE a rappelé que toute activité menée par des missions diplomatiques, des organisations internationales ou des ONG sur le territoire sénégalais doit impérativement respecter les lois et règlements en vigueur, ainsi que les valeurs culturelles, religieuses et sociales du Sénégal.

« Le Sénégal n’accepte aucune forme de propagande et de promotion du phénomène LGBTQI sur son territoire. Cette position a été clairement et maintes fois exprimée par les plus Hautes Autorités du pays », souligne le communiqué.

Face à cette situation, le Gouvernement prévient qu’il se réserve le droit de prendre « toute mesure appropriée » à l’encontre des organisateurs et participants à de telles initiatives, sans distinction d’origine, de statut ou de rang, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Cette mise en garde intervient dans un contexte où la question LGBTQI reste un sujet sensible au Sénégal, pays où les valeurs traditionnelles et religieuses occupent une place centrale dans la vie publique.