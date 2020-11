Les fennecs d’Algérie se qualifient pour la CAN 2022 , ils comptent désormais 22 matchs sans défaite

En déplacement sur la pelouse de Zimbabwe dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, les champions d’Afrique sont tenus en échec par les Warriors après avoir mené 0-2.

En effet, les Fennecs se sont très tôt montrés réalistes en concrétisant ses deux premières occasions franches. D’abord sur une tête puissante d’Andy Delort à la 34e minute de jeu avant de doubler la mise sur un but exceptionnel du capitaine Riyad Mahrez.

Ensuite les locaux réagissent et c’est le capitaine des zimbabwéens qui s’en charge. Sur un coup logé dans la lucarne opposée, Musona ne laisse aucune chance à Raïs Mbolhi et réduit l’écart avant de retrouver les vestiaires.

Biens décidés à aller jusqu’au bout, les coéquipiers de Kadewere reviennent avec de meilleures intentions en seconde période et seront récompensés de leur effort à cinq minutes de la fin du temps réglementaire.

Suite à un corner bien appliqué, le jeune Prince Dube se retrouve seul au second et pousse le portier algérien à commettre une faute de main pour le but de l’égalisation.

Score final 2-2. Un bon résultat pour le Zimbabwe qui maintient ses chances de décrocher le ticket pour la CAN 2021.

Du côté des Algériens, la qualification est bel et bien assuré.