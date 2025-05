L’équipe du Sénégal de football – histoire et quelques faits intéressants

Le Sénégal dispose d’une équipe nationale solide et expérimentée en Afrique. En remportant la CAN 2021, les Lions de la Teranga ont prouvé qu’il ne fallait pas

sous-estimer leurs qualités.

En effet, malgré sa participation constante aux compétitions continentales, l’équipe a eu du mal à se démarquer de ses grands adversaires ouest-africains. Retour sur leur histoire et quelques faits intéressants :

Les débuts de l’équipe sénégalaise

Participations à la Coupe du monde

Participations à la Coupe d’Afrique des nations

Quelques joueurs de équipe du Sénégal de football

Sénégal : La fondation de l’équipe nationale

Le football a fait son apparition au Sénégal sous l’impulsion des colons français. Après la Première Guerre mondiale, les premiers matches de équipe du Sénégal de football sont joués par des soldats et le personnel des navires étrangers en poste dans le pays.

En 1960, après la proclamation de son indépendance, plusieurs clubs de football ont vu le jour. La Fédération sénégalaise de football (FSF) a été fondée par la suite.

L’équipe nationale sénégalaise est entrée sur le terrain en 1961 et s’est inclinée 3-2 contre le Bénin. Les Lions de la Teranga ont participé à leur première CAN en 1965, où ils ont occupé la quatrième place. Après s’être qualifiés pour le tournoi suivant, les Sénégalais ont dû attendre 18 ans avant de pouvoir à nouveau participer au championnat d’Afrique.

Aujourd’hui, le football est très loin d’être le sport le plus prisé au Sénégal, le ballon est roi. C’est pourquoi les fans affluent sur les bookmakers en ligne comme MightyTips.io, qui se spécialisent dans les pronostics et l’analyse des matchs. Ce portail est axé sur les paris sportifs et offre aux amateurs toutes les informations appropriées et utiles.

Les Sénégalais et joueurs d’autres pays y trouvent ainsi un large choix de services : pronostics gratuits, accumulateurs, analyses détaillées des bookmakers en ligne, ainsi que les meilleurs bonus de premier ordre.

Équipe nationale du Sénégal : première Coupe du monde

La première participation du Sénégal à la Coupe du monde remonte à 2002. Le bilan est mitigé lors de ce tournoi. Lors de leur premier match de groupe, ils ont affronté le champion en titre, la France. Ils ont créé la surprise en s’imposant 1-0 face aux Bleus.

« Le Sénégal a obtenu deux fois son indépendance, une fois avec De Gaulle, et on l’a prise une deuxième fois en battant la France », a laissé entendre l’ancien attaquant de l’équipe, El-Hadji Diouf.

Ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale avec deux matches contre le Danemark et l’Uruguay.

Vainqueur de la Suède 2-1 après prolongation, le Sénégal a pu accéder aux quarts de finale. Les hommes de Aliou Cissé ont perdu ensuite face à la Turquie, ce qui leur a permis de se hisser au rang des nations africaines les plus performantes à la Coupe du monde.

Malgré le classement national de la sélection sénégalaise, ils n’ont pas pu se qualifier pour les qualificatifs de la CDM 2006, 2010 et 2014. En 2018, le Sénégal a été éliminé lors de la phase de groupes, terminant troisième.

Équipe du Sénégal de football : premier trophée continental

Entre 2000 et 2006, les joueurs de équipe du Sénégal de football ont atteint les quarts de finale de chacune des quatre Coupes d’Afrique des Nations auxquelles ils ont participé. Même après ses différents succès en Coupe du monde, le Sénégal n’a jamais cessé d’être compétitif dans la CAN.

Les Lions de la Teranga ont réalisé des prouesses historiques sous la houlette d’Alieu Cissé. Grâce à lui, ils ont atteint la finale de la CAN 2019 et ont remporté le titre en 2021.Après avoir dominé les matchs de équipe du Sénégal de football, la sélection a battu l’Égypte 4-2 en finale à l’issue d’une série de tirs au but.

« Je suis très ému, car cette Coupe, on la gagne pour tout le peuple sénégalais qui la réclamait depuis plus de 60 ans », a déclaré l’entraîneur Cissé dans une interview après la finale.

Sadio Mané a été désigné joueur du tournoi après sa bonne performance et le penalty décisif.

Joueurs de équipe du Sénégal de football

Avec le classement équipe du Sénégal de football à travers son histoire, la sélection a produit des joueurs de classe mondiale. Henri Camara, par exemple, a longtemps détenu le record de sélections en équipe nationale. Il a été surclassé par Gana Gueye puis Sadio Mané, qui ont franchi la barre des 100 apparitions.

En parlant de Sadio Mane, il est sans conteste le meilleur joueur de l’histoire du foot sénégalais. L’ancien joueur de Liverpool a été désigné Joueur africain de l’année deux fois et s’est engagé dans l’amélioration du bien-être des Sénégalais. Il a notamment financé la construction d’hôpitaux et d’écoles.

L’ancien entraîneur de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, est une autre légende de l’équipe nationale. Il a inscrit 35 buts pour sa nation et il a été un élément essentiel de la qualification du Sénégal pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2002.

En tant qu’entraîneur, il a conduit le Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations 2022 et aux barrages de la CDM 2019, ainsi qu’au Mondial 2018 et 2022. Après neuf ans et demi à la tête des Lions de la Teranga du Sénégal, Aliou Cissé a été licencié et est aujourd’hui à la tête de l’équipe nationale du Liban.

Conclusion

Au fil des années, l’équipe sénégalaise est devenue une valeur sûre du football africain. Des débuts modestes aux résultats satisfaisants à la Coupe du monde et à la CAN, les Lions de la Teranga se sont fait un nom grâce à leur détermination, talent et ténacité. Avec les leaders Sadio Mané, El Hadji Diouf, Aliou Cissé et autres, la sélection sénégalaise continuera d’écrire l’histoire avec force.