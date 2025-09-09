Le Sénégal triomphe en terre congolaise : Une victoire historique ( Par Dr Papa Abdoulaye Seck)

Les rideaux viennent de tomber : le Sénégal triomphe en terre congolaise sur le score de 3 à 2.

Gagner à l’étranger est toujours une prouesse ; il l’est davantage face à un chauvinisme qui enlève au sport le nécessaire trait d’union entre les jeunesses et les nations.

De Dakar, on entendait la machine des supporters congolais en plein régime. Et nos jeunes sentaient nos prières, nos encouragements, depuis Kinshasa. Ils avaient fait le pari de dompter le bruyant public congolais.

Oui, les supporters congolais, dépassés par la puissance du Sénégal, ont quitté les gradins avant le coup de sifflet final de l’arbitre. C’est une double victoire, sur la pelouse et dans les cœurs.

Cette équipe sénégalaise que nous avons vue ce jour est esthète et armée d’un courage propre aux héros qui écrivent les plus belles pages des annales historiques.

Au demeurant, le Sénégal dispose d’un effectif offrant d’intéressantes possibilités, qui rappellent les principes de l’analyse combinatoire en mathématiques. Le coach en a fait un usage remarquable grâce à un management de grande classe. Chapeau bas, Pape Thiaw !

Sans détour, chers Lions, cette victoire est le fruit d’une belle communion de vos muscles, de votre cerveau, et d’une dignité et d’un courage affectés positivement par une pression saine, dictée par l’enjeu. Rien n’a pu vous écorcher, par la grâce de Dieu.

Félicitations aux joueurs, à l’encadrement technique et administratif, et aux autorités sportives.

Nous sommes, par ces vrais Lions, rois de la forêt, confiants aujourd’hui plus que jamais dans les capacités de cette sublime équipe sénégalaise.

Le peuple sénégalais a le droit de danser et de chanter !

L’ouragan footballistique créé par le Sénégal en terre congolaise est tout simplement énorme !

Ce soir, le Sénégal n’a pas seulement gagné un match : il a marqué l’histoire et montré aux nations du monde que son football est une force qui unit, inspire et triomphe.