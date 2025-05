Le President de l’assemblée nationale, M. El Malick Ndiaye a reçu l’ancien Premier ministre éthiopien et Président de l’Alliance pour une Révolution Verte en Afrique (AGRA)

Le Président de l’Assemblée nationale, M. El Malick Ndiaye, a reçu en audience, ce mercredi 7 mai, l’ancien Premier ministre éthiopien et Président de l’Alliance pour une Révolution Verte en Afrique (AGRA), M. Hailemariam Dessalegn. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des préparatifs du Forum annuel des systèmes alimentaires africains, prévu en septembre 2025 à Dakar.

SEM. Dessalegn a salué les progrès du Sénégal en matière d’agriculture et de souveraineté alimentaire, justifiant ainsi le choix du pays comme hôte du forum. Il a invité le Président de l’Assemblée nationale à participer à cet événement, qui mettra en avant le rôle des parlementaires dans la promotion de la souveraineté alimentaire.

En retour, M. El Malick Ndiaye a remercié son hôte et s’est félicité de l’organisation du forum au Sénégal, soulignant que cette initiative s’inscrit dans la vision du Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Il a rappelé l’importance accordée à la souveraineté alimentaire, notamment à travers la création d’un ministère dédié et l’augmentation de son budget.

Le Président de l’Assemblée nationale a enfin assuré que l’institution jouera pleinement son rôle, notamment par la révision et la modernisation de la loi agro-sylvo-pastorale, afin de répondre aux enjeux actuels et futurs de la souveraineté alimentaire.