L’Algérie s’insurge: “il est temps de purger la CAF de la corruption”

Les médias algériens font les choux gras de la décision du jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF), qui a donné le Maroc vainqueur de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025), en raison du retrait de l’équipe sénégalaise du match de la finale.

Les invités des programmes télévisés algériens ont abordé ce qu’ils ont qualifié de «corruption» et «d’ingérence des autorités marocaines» dans les affaires de l’instance continentale. Certaines personnalités sont allées jusqu’à appeler l’Algérie à retirer son adhésion de la CAF.

La question a dépassé le cadre médiatique et a fait réagir le gouvernement algérien. Le ministre de la Communication, Zouheir Bouamama, s’est exprimé sur son compte Facebook. Il a décrit la décision de la CAF comme un «scandale sans précédent», ajoutant qu’«il est temps de purger la CAF de la corruption qui y est enracinée depuis des années».

Ce focus médiatique et officiel en Algérie intervient malgré la non-implication des Fennecs dans la finale, puisqu’ils ont été éliminés en quart de finale de cette CAN.

La finale entre le Maroc et le Sénégal a été marquée par des pertubations, suite à l’attribution d’un penalty au Maroc. En protestation contre la décision de l’arbitre, le Sénégal a décidé de se retirer de la pelouse, avant de décider d’y revenir.

…Suite : https://www.yabiladi.com/articles/details/190432/ministre-algerien-communication-temps-purger.html

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