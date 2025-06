La Souveraineté du Sénégal : Redéfinir nos dépendances pour bâtir un état fort (Par M. Sekhou SOUMARE)

Pour qu’une nation soit réellement souveraine, elle doit impérativement comprendre ses dépendances et ses interdépendances. Cela implique non seulement de satisfaire ses besoins internes, mais aussi de se positionner de manière stratégique sur la scène internationale.

La souveraineté repose sur la construction d’un État fort, dont le rôle ne se limite pas aux fonctions régaliennes (défense, justice) mais englobe la capacité à garantir la prospérité et le bien-être de ses citoyens.

I- Nos dépendances et interdépendances

Le Sénégal est confronté à de multiples dépendances, qu’elles soient internes ou externes.

 Dépendances internes

Ces dépendances touchent des domaines essentiels tels que :

 Les finances publiques : Fiscalité et rôle prépondérant des banques

étrangères.

 Les services essentiels : Eau, électricité, télécommunications, transports

 Le cadre juridique et institutionnel : Influence des lois et des autorités.

 Les infrastructures : Cas des autoroutes à péage gérées par des entités

étrangères.

 La santé et l’économie : Vulnérabilité du système de santé, poids de la dette

intérieure, et impact des investissements directs étrangers.

 Dépendances externes ou interdépendances

Ces dépendances se manifestent à travers :

 Les institutions internationales : Influence du FMI, de la Banque

Mondiale, de l’OMS, de l’OMC.

 L’aide au développement : Son rôle et ses conditionnalités.

 Les dynamiques géopolitiques : Leur impact sur nos choix nationaux.

 Les traités internationaux et organisations régionales : Cas de l’UEMOA

et de la CEDEAO où les contraintes communautaires peuvent limiter la

marge de manœuvre nationale.

 Le commerce et la monnaie : Dépendance aux importations et à

l’endettement en monnaie étrangère.

La métaphore Lorsque le dominant tousse, les dominés éternuent" illustre parfaitement notre vulnérabilité face aux crises exogènes (monétaires, sécuritaires, sanitaires).

Un développement sans une économie endogène est une illusion qui nous maintient dans un cercle vicieux de dépendance.

II- Les fondements historiques de la souveraineté sénégalaise

Le Sénégal a connu une période où les bases d'un État souverain étaient solidement posées avant qu’un changement de cap notable à partir des années 1980 avec les plans d’ajustement structurel ne vienne tout démanteler. Et comme le dit si bien le dicton wolof : « kou wathieu sa ande, ande bo dem fekk fa borom » (celui qui renie ses origines trouvera toujours quelqu’un

pour les revendiquer).

 L’apport des pères fondateurs

Des figures comme Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia ont à leur manière, posé les

jalons d'un État souverain. Cette période fut marquée par un État interventionniste visant à

industrialiser le pays. Cela s'est traduit par :

 La création d’entreprises nationales stratégiques

 Une administration forte

 Une réforme foncière axée sur le domaine national.

Cette ère, parfois comparée aux "Trente Glorieuses" françaises, a vu naître des bijoux de famille tels que la SONADIS, la SOTRAC, la SONACOS, la SIAS, la SONATEL, la

SONEES, la SENELEC, TP SOM…

L’éducation était au centre des préoccupations, avec l’objectif de former des intellectuels brillants capables de se mesurer à leurs pairs mondiaux. Parallèlement, la richesse de la culture africaine était promue comme une contribution unique au monde.

 Les résultats de cette approche furent tangibles :

 Culturellement : Le Festival Mondial des Arts Nègres a attiré l’attention

internationale, renforçant la stature diplomatique du Sénégal.

 Économiquement : Les activités industrielles et l’interventionnisme étatique

ont contribué au plein emploi.

 Sur le plan éducatif : La formation d’intellectuels de haut niveau a suscité

une fierté nationale.

III- Pour une souveraineté renforcée

Pour bâtir un état smart et intégral, nous devons repenser notre approche dans plusieurs

domaines clés.

1- La Monnaie

Le débat sur le Franc CFA est crucial. Plutôt que de simplement s’en départir, une approche plus judicieuse pourrait être de créer une monnaie nationale et des monnaies locales complémentaires. Le FCFA pourrait alors être réformé pour servir d’unité de compte entre les États d’Afrique de l’Ouest et le reste du monde. Nous avons souvent tendance à ne considérer la monnaie que sous l’angle de l’offre, négligeant ainsi l’aspect fondamental de la demande qui stimule la production et en est le catalyseur, l’effet déclencheur indispensable à la production.

Un État souverain doit donc être l’émetteur de sa propre devise et contrôler la circulation monétaire.

2- Les sociétés nationales

Le retour à un État producteur est essentiel. Cela signifie produire pour satisfaire la demande intérieure et conquérir des parts de marché à l’exportation. L’État doit générer des profits pour financer l’éducation, la santé et la défense. La création d’entreprises nationales est indispensable dans des secteurs clés :

 Secteurs primaires : Agriculture, élevage, pêche, mines, pétrole, gaz.

 Secteurs secondaires : Industrie (agroalimentaire, BTP, peinture, boissons,

sucre). Des exemples comme la SONACOS devraient être reproduits pour

l’oignon, la tomate, la pomme de terre, etc.

 Secteurs tertiaires : Banque, assurance, distribution, énergie, eau,

télécommunications, transport.

3- Prioriser la production locale et le développement endogène

Un patriotisme économique est nécessaire pour favoriser la consommation des produits

locaux. Cela implique une sensibilisation citoyenne et une production adaptée à nos besoins

(alimentation, habillement, fournitures, etc.). Le développement doit être endogène,

s’appuyant sur la valorisation de nos atouts (richesse culturelle, ressources naturelles) et

proposant une valeur ajoutée.

4- Renforcer les secteurs stratégiques

L’État doit garantir l’emploi, l’éducation, la santé, l’habitat, la nourriture et la sécurité. La

souveraineté dans ces domaines clés (eau, électricité, internet, carburant, assurance, foncier) aura un impact direct sur la qualité de vie des citoyens.

5- L’Éducation et la formation

Il est impératif de renforcer les écoles de formation (vétérinaires, phytothérapeutes, artisanats, etc.) et de les lier étroitement aux besoins du marché du travail. De nouvelles universités spécialisées dans les métiers portuaires, le numérique, le pétrole et le gaz doivent voir le jour.

L’objectif est de former des jeunes capables de prendre en charge leur développement,

d’investir les marchés africains et mondiaux, de pérenniser les activités économiques par la

recherche et l’innovation.

6- La Défense de l’état

L’État doit être fort, doté d’une administration solide avec de grands corps d’État bien formés, protégés et outillés. La militarisation ou paramilitarisation de certaines structures publiques pourrait assurer discipline et rigueur. Le secteur public doit être fortement renforcé.

7- Repenser l’interdépendance régionale

Il est important de revoir les contraintes communautaires. Si les lois communautaires priment sur les lois internes, limitent les recrutements malgré le chômage, ou imposent des plafonds d’inflation et d’endettement incompatibles avec nos réalités, il est impératif de revoir ces unions. L’appartenance à de grands ensembles doit servir l’épanouissement et de conquête de parts de marché.

8- LA ZLECAF

La ZLECAF (Zone de Libre-Échange Continentale Africaine) doit être réévaluée car sa vision

capitaliste et mondialiste ne correspond pas aux réalités des économies africaines. Il nous faut privilégier des coopérations ciblées entre États partageant les mêmes ressources, à l’image de la CECA (Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier) en Europe. L’établissement de marchés et de projets communs, comme des compagnies aériennes et maritimes partagées, serait plus pertinent.

IV- Construire un nouveau modèle : l’état producteur et protecteur

L’État est l’entité qui gère le pays pour assurer le bien-être de ses habitants. Pour cela, il doit être un État développeur, aménageur, stratège, producteur et protecteur. En somme, un État souverain.

1- Production et consommation

L’économie doit viser avant tout la satisfaction de la demande intérieure par la production

locale. Le surplus sera destiné à l’exportation pour générer des devises étrangères. Cela implique une autosuffisance dans des domaines clés (élevage, pêche, fruits, légumes, etc.) et la transformation de nos matières premières sur place. La présence de sociétés nationales dans ces domaines permettrait d’éviter les monopoles, la spéculation ou l’inflation.

2- Les Modèles d’économie endogène

Un modèle d’économie endogène intègre tous les intervenants de la chaîne logistique, en voici des exemples concrets :

 Sur la santé : L’hôpital doit être le cœur de la chaîne, intégrant patients,

spécialistes, étudiants et administratifs. La formation universitaire au sein

des hôpitaux favorise la recherche et l’innovation, menant à la création de

vaccins, médicaments et instruments.

 Sur l’automobile : Le retour d’une société d’envergure comme TP SOM,

qui regroupait les mécaniciens, serait souhaitable pour l’achèvement d’un

modèle intégrant la visite technique, la formation, la réparation, et

potentiellement la fabrication de pièces de rechange et de véhicules.

 Sur le port de Dakar : Une étude approfondie des métiers portuaires et

aéroportuaires est nécessaire pour former la jeunesse. Le Port de Dakar

devrait devenir un lieu de pratique et d’apprentissage, à l’image de

l’Hôpital Le Dantec. Pour le rendre plus attractif et compétitif, il faudrait

augmenter le tirant d’eau à 20 mètres, ramener les franchises à 3 jours et

revoir les barèmes de facturation portuaire. La création d'une université

des métiers portuaires et aéroportuaires s’impose.

3- Maîtrise des chaînes de valeur

Il est impératif d’étudier et de maîtriser toute la chaîne de valeur de nos ressources, de la

matière première à la production finale, de la fourche à la fourchette. Cela implique la création d’usines, d’espaces de stockage, de chambres froides et surtout d’écoles de formation avec des spécialisations dès le lycée.

4- Innovation et numérisation

Nous devons créer nos propres; Silicon Valleys et développer des applications, des satellites et des infrastructures numériques adaptées à l’Afrique. Pour cela, une société nationale de télécommunication est indispensable.

5- Protectionnisme ciblé

Un protectionnisme économique est nécessaire pour protéger l’économie nationale, tout en permettant un déploiement stratégique sur les marchés extérieurs. S’approprier

économiquement l’expression, enracinement et ouverture; pour avoir des sociétés nationales, mais aussi se déployer à l’étranger, à l’instar des multinationales étrangères chez nous.

6- La Citoyenneté

La souveraineté réside aussi dans la manière de raisonner, de s’exprimer, et de se comporter. Elle est une prise de conscience collective de la façon dont nous construisons notre propre modèle, notre commun vouloir de vie commune. Cela implique une discipline citoyenne, le respect des valeurs, la promotion de notre culture et de notre civilisation.

7- La Culture au cœur

Nous devons partir à la conquête du monde à travers nos valeurs culturelles. Une politique

culturelle forte est nécessaire pour réaffirmer notre identité, réhabiliter notre capital culturel dans l’art, la tradition orale, le théâtre, le cinéma.

8- Défier les modèles Imposés

Il faut se méfier des modèles économiques et politiques venus d’ailleurs, en particulier du néolibéralisme, qui tend à saper les fondamentaux d’un État et, par extension, de la nation. Le désengagement de l’État affaiblit la souveraineté, une situation exacerbée par les plans d’ajustement structurel. L’État doit retrouver sa capacité à tout contrôler.

En conclusion

Le Sénégal doit refonder la nation en revenant aux fondamentaux d’un État souverain et prospère. Cela signifie :

 maîtriser son économie : l’inflation, les déficits et l’endettement,

 capable de transformer ses matières premières sur place,

 contrôler sa distribution et la circulation monétaire,

 et capable de nationaliser toutes les entreprises stratégiques.

La souveraineté est la capacité de choisir son destin, de s’affranchir des injonctions étrangères et de bâtir un projet collectif qui engage et dépasse chacun de ses membres.

C’est la voie vers un Sénégal véritablement fort et souverain.

M. SOUMARE Sekhou

Economiste, formateur en douane

[email protected]