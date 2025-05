La Première Dame Marie Khone Faye célèbre les femmes actrices de la souveraineté alimentaire.

La Première Dame Marie Khone Faye a présidé, ce lundi, la première édition du Salon culinaire DER/FJ -UNAFRES, un rendez-vous inédit qui a mis à l’honneur les femmes transformatrices et restauratrices issues des 14 régions du Sénégal. L’événement, organisé par la DER/FJ en partenariat avec l’Union nationale des femmes restauratrices du Sénégal (UNAFRES), s’est tenu dans l’écrin symbolique du Musée des Civilisations Noires, véritable temple du patrimoine vivant, en présence également de Mme Khady Kébé, épouse du Premier Ministre Ousmane Sonko et de plusieurs autres personnalités.

Dans un discours à la fois ferme et inspirant, la Première Dame Marie Khone Faye a salué « le génie entrepreneurial de nos femmes, souvent dans l’ombre, mais en première ligne pour nourrir nos villes et dynamiser notre économie ». Elle a rappelé que ce salon « n’est pas qu’un événement, mais une déclaration d’intention », soulignant le lien fondamental entre souveraineté alimentaire, valorisation des produits locaux et autonomisation économique des femmes.

Le thème choisi – « Souveraineté alimentaire et valorisation des produits locaux : un levier d’autonomisation économique des femmes » – a été l’occasion pour elle d’appeler à des actions concrètes : « Il ne suffit pas de célébrer. Il faut agir : pour garantir un meilleur accès au foncier, structurer des circuits courts, former, innover, certifier… et faire des produits locaux une priorité nationale. »

À ses côtés, Dr. Aïssatou Mbodji, Déléguée générale de la DER/FJ, a souligné le rôle de la structure dans l’émergence d’un écosystème inclusif autour de l’entrepreneuriat féminin :« Ce salon est la démonstration vivante qu’avec peu de moyens mais une grande volonté, nos femmes transforment chaque jour l’économie locale à partir de produits du terroir. » « Notre mission est claire : faire émerger une nouvelle génération d’actrices économiques, compétitives, ancrées dans nos réalités, et capables d’exporter notre savoir-faire culinaire. » La DER/FJ a ainsi été saluée comme « un acteur clé de la transformation économique » par la Première Dame, qui a tenu à féliciter Dr. Mbodji pour « son engagement et son sens de l’action ».

L’un des temps forts du salon a été la remise des Prix de l’Innovation Culinaire, destinés à valoriser la gastronomie sénégalaise à base de produits locaux. Le premier prix a été décerné à la région de Thiès, pour la créativité et la maîtrise technique de ses représentantes. Matam a remporté le deuxième prix, tandis que Ziguinchor a décroché la troisième place, confirmant la diversité et la richesse des terroirs culinaires sénégalais.

Plus de 300 transformatrices, restauratrices, artisanes ou cheffes d’entreprise, ont ainsi participé à l’événement et présenté leurs produits, recettes et parcours de vie inspirants. « À vous toutes, femmes de goût et d’engagement, je dis merci », a lancé la Première Dame, dans une adresse chaleureuse et unanimement saluée.

Clôturant son allocution, elle a formulé un vœu : « Que cette première édition marque le début d’une tradition durable, au service de nos femmes, de notre souveraineté alimentaire et de notre dignité collective. »