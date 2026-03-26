La Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a organisé ce 25 mars 2026 une journée dédiée à l’autonomisation économique des femmes, avec le lancement du Fonds Rose. Une initiative dédiée aux financements des femmes atteintes du cancer mais aussi des survivantes de la maladie.

Le fonds Rose est lancé ce mercredi par la DER/FJ et a pour cible les femmes atteintes du cancer. Une enveloppe de 1milliard de FCFA est prévue pour le financement et l’accompagnement des femmes. Partenaires, bénéficiaires et autres figures féminines se sont réunis en «penco» pour valoriser les initiatives de la DER/FJ pour la résilience et le leadership économique des femmes. Parmi les partenaires on peut noter Wave, l’ambassadrice de la France au Sénégal Mme Christine Fages, la fondation de la société africaine de raffinage, le président des éleveurs du Sénégal, le ministère de la femme, le ministère de la santé et Sokhna Aida Diallo Thioune.

L’ambassadrice de France au Sénégal, Mme Christine Fages, a salué la mise en place de ce fonds qui, selon elle, est une illustration de ce rôle multiple des femmes. «Le fonds rose présenté aujourd’hui est une illustration de ce rôle multiple des femmes ; il vise à inclure toutes les femmes, en particulier les plus fragiles dans cette dynamique de progrès très avancé », constate-t-elle. «Nous ferons tous nos efforts pour que cet outil soit viable, fédérateur et puisse accomplir son objectif de soutenir les femmes dans les moments difficiles de leur vie », ajoute-t-elle. Le directeur de la Santé, Ousmane Cissé, a exhorté la déléguée générale à la Der/Fj à mieux autonomiser les femmes, car, dit-il, il y a un gap à combler sur le plan psycho-social.

Ainsi, le Fonds Rose repose sur trois piliers principaux:

Guichet de financement pour la relance des activités des femmes en rémission

Jacilité de résilience pour les bénéficiaires en traitement

Accompagnement Technique Intégré.