La communauté mouride insulté par un Imam Gambien : Imam Kasso Gassama victime d’attaque personnel sur internet

Un site dénommé Sen xibaar sur Facebook a publié une ancienne photo de l’imam Kassou GASSAMA et son ami le Premier ministre Ousmane Sonko prise en 2021.

Dans ce post, l’auteur accuse l’imam GASSAMA d’être le parrain du prêcheur gambien qui fait l’actualité pour avoir offensé la communauté mouride.

La cellule de communication de l’imam Kassou GASSAMA dément formellement ces graves accusations qui n’engagent que son auteur dont elle ignore les réelles motivations.

L’imam Kassou GASSAMA, grand défenseur de l’islam et médiateur social, entretient d’excellentes relations avec toutes les autorités religieuses du pays particulièrement celles de Touba où le khalife général des mourides Serigne Mountaha MBACKÉ le considére comme son propre fils.

En tout état de cause, un pool d’avocats a été saisi pour le dépôt d’une plainte au près des autorités judiciaires.

Bon Mawlid à tous.