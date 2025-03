Koumpentoum : Le Premier Ousmane Sonko lance les coopératives productives solidaires

Le département de Koumpentoum dans région de Tamba (Est), a accueilli ce vendredi 21 mars, la cérémonie officielle de lancement du programme des Coopératives productives solidaires (Cps) présidée par le Premier Ousmane Sonko.

Ce programme, qui a pour vocation la transformation inclusive, va favoriser la création d’un écosystème propice au développement des micro ainsi que des moyennes entreprises.

Les Cps s’inscrivent dans le cadre du Programme d’appui aux acteurs de l’économie sociale et solidaire (Progress) et « elles occupent une place de choix dans la stratégie nationale de développement 2025-2029 », d’après Ousmane Sonko.

Elles sont considérées comme des solutions concrètes pour lutter contre le chômage et la précarité qui touchent une grande partie de la population, en particulier les jeunes. En effet, ces coopératives s’appuient sur un modèle économique innovant visant à redynamiser les territoires et à offrir des perspectives d’avenir durables.

S’inscrivant dans une logique d’économie sociale et solidaire (Ess), un secteur qui a longtemps été négligé malgré son potentiel immense, ces coopératives vont ainsi regrouper des acteurs locaux autour de diverses activités productives, à l’exception de l’agriculture où l’on note déjà l’existence de coopératives agricoles.

Conscient que l’économie sociale et solidaire permet aux acteurs d’être suffisamment outillés pour être compétitifs en disposant de mécanismes internes comme externes qui favorisent la création de richesses par des emplois décents et durables, le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire (MMESS) a mis en place le PROGRESS. “Ce projet vise la formalisation, l’encadrement, l’appui technique des acteurs de l’économie sociale et solidaire aux fins de valoriser le potentiel économique des terroirs”, a laissé entendre Sonko.