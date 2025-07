Kolda : 20 millions en faux billets saisis et trois suspects dont un artiste et un marabout arrêtés

Les forces de l’ordre de Kolda, en Haute-Casamance, ont récemment mis hors d’état de nuire un réseau présumé de faussaires lors d’une opération coup de poing. Cette intervention a permis la saisie d’une importante quantité de faux billets d’une valeur estimée à 20 millions de francs CFA et l’interpellation de trois individus, parmi lesquels figuraient un artiste et un marabout, selon les informations rapportées par le journal Les Échos.

L’opération a été menée par la brigade de recherches du commissariat de Kolda après que les autorités eurent été informées de la présence d’un réseau suspect dans le quartier Medina Chérif. Les policiers sont intervenus sur place et ont procédé à l’arrestation d’un premier individu identifié comme I. Diao, un homme de 40 ans se présentant comme marabout. Une perquisition ultérieure effectuée à son domicile a permis aux enquêteurs de mettre au jour non seulement une quantité importante de faux billets, mais aussi un colorant jaunâtre qui aurait été utilisé dans le processus de falsification.

Au cours des interrogatoires, le marabout a reconnu sa participation aux activités illégales et a fourni des informations cruciales aux enquêteurs. Il a notamment désigné deux complices : M.S. Balde, un artiste, et P.S. Mbaye, un chauffeur. Ces deux individus, interpellés à leur tour, ont rapidement avoué leur implication dans le réseau de faux-monnayage. Les investigations ont par ailleurs révélé que le groupe s’approvisionnait auprès d’un ressortissant gambien connu sous le pseudonyme d’Oldori, qui a réussi à prendre la fuite et fait depuis l’objet de recherches intensives visant à démanteler complètement ce réseau criminel.

avec pressafrik