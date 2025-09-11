Kédougou : un individu arrêté avec 30 pieds de chanvre indien

Les éléments de la Brigade Régionale des Stupéfiants (OCRTIS) ont mis hors d’état de nuire un présumé producteur et trafiquant de drogue lors d’une opération coup de poing. L’individu a été appréhendé à Kédougou (sud-est) en possession de 30 plants de chanvre indien, cultivés à proximité immédiate de son domicile.

L’opération, menée sur renseignement, a permis de localiser et de démanteler une petite plantation clandestine. Les plants, découverts par les forces de l’ordre, ont été intégralement saisis.

Le suspect, dont l’identité n’a pas été divulguée, a été immédiatement placé en garde à vue. Il est visé pour “culture et trafic de drogue”.