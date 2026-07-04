​Kaolack : Deux talibés meurent par noyade à Médina Sabakh

Deux enfants âgés de 4 et 7 ans, pensionnaires d’une école coranique, sont morts par noyade vendredi à Djiguimar, un village situé dans la commune de Médina Sabakh, département de Nioro, selon l’APS.

D’après les premières informations, les deux talibés avaient quitté leur lieu d’apprentissage du Coran pour se rendre à la digue située à la sortie du village. C’est à cet endroit que le drame s’est produit.

Inquiets de leur absence, les responsables de l’école coranique ont donné l’alerte. Les éléments de la Brigade de gendarmerie de Keur Ayib, appuyés par les populations locales, ont aussitôt lancé des recherches. Les corps des deux enfants ont finalement été repêchés par les sapeurs-pompiers.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette noyade, a indiqué la même source sécuritaire.